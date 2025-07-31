Владимир Зеленский подписал принятый сегодня Верховной Радой закон о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом он заявил в видеообращении.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно – за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией – точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - сказал Зеленский.

Между тем в Евросоюзе уже положительно оценили принятие закона. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заверил, что теперь Брюссель не планирует замораживать финансирование Украины.

"Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов о замораживании финансирования со стороны ЕС", – заявил Мерсье.

Напомним, принятый сегодня документ зарегистрировали в Раде через два дня после принятия закона об ограничении прав антикоррупционной вертикали.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, что будет с вертикалью власти Зеленского после возвращения полномочий НАБУ.