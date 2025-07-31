Итак, неожиданностей не произошло: Верховная Рада проголосовала за возвращение полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Президент оперативно подписал закон и таким образом выполнил первую часть плана превращения себя в "свадебного генерала" с церемониальными полномочиями.

План этот, как мы уже писали, проводит в жизнь сложившийся пару месяцев назад альянс Петра Порошенко и грантовых структур, близких к Демократической партии США, которые объединились перед лицом угрозы своего полного политического уничтожения Владимиром Зеленским: Порошенко должны были посадить в тюрьму, а против собственника "Украинской правды" Томаша Фиалы планировалось ввести санкции СНБО. Порошенко обеспечивает финансирование, организационную и медийную поддержку. Грантовики вкладываются своим влиянием на НАБУ и САП, на имеющих решающее право голоса международных экспертов в конкурсных комиссиях по отбору силовиков и судей, а также собственными медиаресурсами и связями в западных СМИ и политических кругах. По мере развития событий в процесс обнуления Зеленского вступают и другие его противники: мэр Киева Виталий Кличко, Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, уже сотрудничающий с НАБУ, а также прочие обиженные и недовольные властью, имя которым легион.

В июне альянс добился немалых успехов: было вручено подозрение вице-премьеру Алексею Чернышову, готовилось подозрение самому близкому (помимо Андрея Ермака) соратнику президента Тимуру Миндичу, активизировалось дело против экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. На конкурсе на главу БЭБ, орган с широчайшими полномочиями по расследованию экономических преступлений, победил детектив НАБУ Александр Цывинский, близкий к альянсу.

Главной проблемой альянса было отсутствие какой-либо поддержки и защиты со стороны Вашингтона после прихода к власти Дональд Трампа, который не испытывал никакой любви к структурам, связанным с Демпартией США, и безусловная поддержка Зеленского европейцами, которые прощали ему абсолютно все.

Пользуясь этим, Банковая нанесла по альянсу контрудар: было вручено подозрение основателю одной из ключевых грантовых организаций Виталию Шабунину, Кабмин заблокировал назначение Цывинского главой БЭБ, активизировалась подготовка к посадке Порошенко и введению санкций против Фиалы. Запад на это почти никак не реагировал, и Зеленский с Ермаком пришли к выводу, что пора реализовать главный проект – подчинить себе антикоррупционную вертикаль, которая создавалась Западом как инструмент контроля над украинской элитой.



Однако здесь они просчитались: хотя Трамп, как и ожидалось, промолчал, но не смолчали европейцы, которые начали угрожать Зеленскому прекращением финансирования, что для Украины было критично. Параллельно альянс организовал первые с начала полномасштабной войны массовые акции протеста, что тоже стало дополнительным элементом давления на Банковую.

Происходящее парализовало волю президента к сопротивлению, и он сдал назад, внеся законопроект о возвращении полномочий, который сегодня и приняли.



Было немало прогнозов, что Банковая попытается тем или иным путем сорвать голосование, но они не оправдались. В том числе и потому, что у Офиса президента уже не было никакой уверенности в том, что депутаты согласятся провернуть подобную комбинацию – слишком сильная и показательная была демонстрация политической слабости власти, которая быстро отступила под давлением улицы и Запада в принципиальном для себя вопросе.

Далее альянс приступит к реализации второй части плана – лишению Зеленского контроля над большинством в Раде, его переформатированию, принуждению президента к увольнению Ермака и премьера Юлии Свириденко, а также переформатированию отдельных силовых ведомств (ГБР, Офиса генпрокурора) и назначению Цывинского главой БЭБ.



Третий этап плана - формирование новым большинством в парламенте "правительства национального единства", превращение Зеленского в "свадебного генерала" с отказом от баллотирования на второй срок или его отставка, если он в такой роли работать откажется. В последнем случае перед отставкой будет избран новый спикер Рады, который потом и станет и.о. президента.

Для успешной реализации этого плана альянсу необходимы три условия.



Первое: убедить Запад поддержать план создания "правительства национального единства" с ограничением власти Зеленского, доказывая, что в таком формате Украина сможет более эффективно вести войну и выполнять прочие задачи, а также сохранит верность европейским ценностям. Цель - обеспечить защиту со стороны Запада, чтобы за каждую попытку Зеленского сопротивляться реализации плана или ставить палки в колеса НАБУ Европа грозила остановкой финансирования. А для этого необходимо постоянное поддержание в западных СМИ высокого градуса негатива в отношении Зеленского и Ермака.

Второе: вручение подозрений НАБУ ключевым людям в окружении Зеленского – Миндичу, Ермаку, Свириденко, Шурме и прочим, принуждение их, а также уже получившего подозрение Чернышова к сделке со следствием со сдачей своих. Это должно деморализовать власть и зафиксировать ее слабость и беззащитность, чтобы те же депутаты не боялись идти наперекор воли Офиса президента и формировать новое большинство в Раде.



Третье: новые акции протеста в случае необходимости дополнительного давления на Банковую.



Безусловно, Зеленский и его Офис не будут молча ждать своей участи. Они постараются собраться с силами и организовать сопротивление. Главная их задача – убедить Запад перестать поддерживать и защищать альянс, обвинив его в дестабилизации внутриполитической ситуации во время войны и работе на Россию. Вторая по важности задача – удержать под контролем большинство в Раде.



Если эти задачи будут решены, то Зеленский может стабилизировать для себя ситуацию и даже перейти в контрнаступление. Например, руками СБУ и ГБР возбуждать уголовные дела по обвинению в госизмене против детективов НАБУ, которые копают под окружение президента. Или даже вернуться к плану посадки Порошенко, отставки мэра Кличко или введения санкций против Фиалы.



Хотя, конечно, после того как Зеленский сдал назад с законопроектом о НАБУ, снова заставить силовиков осуществлять давление на политических противников Банковой будет очень непросто.



В любом случае Украину ожидают бурные недели и месяцы. Ставки для обеих сторон в случае проигрыша крайне велики. Для Зеленского это потеря власти де-факто или де-юре. Для его противников – политическое уничтожение, если президент сможет восстановить свои силы для контрудара. В то, что он забудет, кто и как его унизил в конце июля 2025 года, никто не верит.



Большое влияние на ход и скорость событий будет иметь ситуация с войной. Любые успехи вроде операции "Паутина" Зеленский будет использовать для укрепления своих позиций во внутриполитическом противостоянии. Кроме того, если после истечения 10-дневного ультиматума Трампа начнётся эскалация противостояния РФ и Запада, не исключено, что это тоже сработает в пользу президента, так как о коррупционных делах в новой обстановке все быстро забудут.

Но в случае резкого ухудшения положения на фронте внутриполитические события могут значительно ускориться. И совсем не в пользу Банковой.