Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура намерены активнее преследовать представителей власти после возвращения себе полномочий.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник, близкий к антикоррупционным ведомствам.

По его словам, многие следователи очень возмущены попытками правительства выставить их преступниками или российскими агентами.

"Они были публично унижены президентской администрацией. Следователи будут вести расследования в соответствии с законом, но теперь они не уступят ни на йоту. Ситуация изменилась", - говорит источник.

В частности, уже существующие дела в отношении "десятков" депутатов, которые не увидели конфликта интересов, голосуя за ограничение полномочий НАБУ, будут продвигаться активнее.

По данным Economist, атаку на НАБУ возглавлял Андрей Ермак. Инсайдеры в президентском окружении предполагают, что "некогда непререкаемый авторитет" главы ОП в результате этой истории "пострадал". А устранением последствий скандала занимался министр цифровизации Михаил Федоров, обеспечивая связь между нардепами, антикоррупционерами и командой президента.

Однако возвращение полномочий НАБУ "не устраняет фундаментальных проблем, приведших к кризису - решимость правительства любой ценой защищать своих сторонников и гиперцентрализованный процесс принятия решений, вращающийся вокруг господина Ермака", пишет издание.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла президентский законопроект №13533 о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Вскоре его подписал президент Владимир Зеленский.

О последствиях скандала с НАБУ мы писали в отдельном материале.