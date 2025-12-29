Владимир Зеленский и Дональд Трамп выступили на совместной пресс-конференции по итогам переговоров во Флориде.

Президент Украины заявил, что 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%, а решение по всем шести документам может последовать уже в январе.

В свою очередь президент США заявил, что на переговорах с Украиной согласовали 95% вопросов, остались 1-2 пункта, которые надо обсудить, "если все пойдет хорошо, понадобится до нескольких недель". "Но все может пойти не хорошо", поскольку по некоторым пунктам на переговорах были разногласия.

Трамп заявил, что в ближайшие месяцы могут быть захвачены новые украинские территории, поэтому "лучше заключить сделку сейчас". Он отметил, что обсуждается не остановка огня, поскольку ее очень легко нарушить.

"Мы приблизились очень сильно, хотя многие говорили, что это невозможно... Мы достигли большой детализации", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что территориальный вопрос "до конца не развязали". По Донбассу "надо согласовывать позиции, но мне кажется, что все движется в нужном направлении", заявил Трамп.

Зеленский добавил, что "наши команды сблизились", отвечая на вопрос, согласен ли Киев на демилитаризованную зону на Донбассе.

При этом он заявил, что "надо соблюдать украинскую Конституцию". По словам Зеленского, "референдум может быть одним из ключей для этого замка".

Трамп добавил, что "парламент или референдум должен согласовать этот вопрос". "Но население явно за прекращение боев", - добавил президент США.

То есть, в США не исключают, что утвердить сделку может и украинская Верховная Рада, без референдума.

Зеленский также допустил, что за мирный план сможет проголосовать парламент, без выноса вопроса на референдум. При этом он дал понять, что вопросы территорий хотел бы провести через референдум.

"Когда мы говорим о референдуме, мы можем его использовать для отдельных пунктов, плана в целом или вообще не использовать референдум. Это один из ключей. Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать. Это земля нашего народа, многих поколений", - заявил украинский президент.

Затем слово перехватил Трамп, который также заявил, что можно или провести референдум, или проголосовать в Раде.

США создадут рабочую группу по Украине, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, спецпредставитель Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Дэн Кейн. К ним могут присоединиться представители Украины. Целью группы будут переговоры с Россией.

Ранее о создании рабочих групп заявил Кремль по итогам разговора Путина и Трампа сегодня.

Трамп заявил, что "Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине".

"Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой", - заявил Трамп.

"Россия хочет видеть Украину успешной. Путин был был очень щедрым для успеха Украины, например при продаже энергоносителей по низким ценам... Россия готова учавствовать в восстановлению Украины", - заявил Трамп.

Ранее мы приводили главные заявления Зеленского и Трампа перед закрытыми переговорами во Флориде.

Также мы разбирались в отдельном материале, чего ждать от встречи президентов Украины и США.