Некоторые советники президента Украины Владимира Зеленского рекомендовали ему отказаться от встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил газете Financial Times источник, знакомый с обсуждениями.

По его словам, в окружении Зеленского опасались, что переговоры во Флориде могут пройти неудачно и повторить сценарий скандальной встречи в Овальном кабинете.

Также советники Зеленского негативно восприняли звонок Трампа лидеру РФ Владимиру Путину накануне переговоров с украинским президентом.

"Это не улучшает настроения, теперь будет сложно", – сказал собеседник, близкий к украинскому президенту.

Источник напомнил предыдущую встречу Зеленского с Трампом в октябре, которой также предшествовал телефонный разговор президентов США и России. Уже на следующий день в Белом доме Трамп, по их словам, раздражался на Зеленского и его команду и в какой-то момент отбросил в сторону карты линии фронта в Украине.

Тогда же Трамп настаивал, чтобы Зеленский согласился на передачу РФ всего Донбасса, и неоднократно повторял тезисы, которые Путин озвучил ему в разговоре накануне.

