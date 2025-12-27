Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом обсудил положения его мирного плана с европейскими лидерами.

Об этом Зеленский сообщил в ходе краткого интервью СМИ.

По его словам, работа по документам велась в двустороннем формате с США, и "европейские партнёры пока знают не все детали".

После этого разговора премьер Польши Дональд Туск в соцсети X заявил, что для Европы ключевым вопросом являются гарантии безопасности Украине. И что после встречи с Трампом Зеленский снова свяжется с европейцами.

Ранее появилась информация, что перед встречей с Трампом Зеленский шесть раз созванивался с европейцами.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в воскресенье хочет договориться с президентом США о рамках прекращения войны в Украине.

Мы разбирали в отдельном материале, чего ждать от встречи Трампа и Зеленского.

