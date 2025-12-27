Вчерашнее заявление Трампа, где он дал понять, что не одобрял озвученный Зеленским план из 20 пунктов, фактически поломало всю информстратегию Банковой, которую она выстраивала с начала недели.



Напомним, Зеленский представлял этот план, как согласованный "на 90%" с американцами документ, в котором осталось "допилить" буквально пару деталей. И если Москва будет против этого плана, то значит именно Путин, а не Зеленский срывает миротворческие усилия Трампа, а следовательно, США должны оказать жесткое давление на РФ.



Правда, никто официально из Вашингтона не подтверждал, что он согласен "на 90%" с озвученными Зеленским 20 пунктами. Об этом говорил лишь сам Зеленский, а также писали (со ссылкой на источники) СМИ, близкие к Демпартии США и к "ястребиному" крылу республиканцев.



Но теперь, после вчерашнего заявления Трампа, получается, что 20-пунктовый план это не согласованный с Вашингтоном документ, а видение Киева параметров мирных договоренностей, которое американцы сообщили россиянам и уже, как подтвердили обе стороны, получили из Кремля ответ. Причем, судя по идущим из Москвы комментариям, он негативный.



Однако, уже после этого Трамп назначил Зеленскому встречу в воскресенье во Флориде, а также анонсировал свой разговор с Путиным.



Да и в МИД РФ вчера заявили, что в переговорах наметился большой прогресс.



В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области).



Доказательств этому пока нет. Но и ждать новостей осталось недолго – переговоры Зеленского и Трампа пройдут уже завтра.



Накануне данной встречи происходят и другие события.

РФ вновь нанесла масштабный удар по энергосистеме Украины. Таким образом Кремль, очевидно, пытается принудить украинские власти к уступкам по ключевым спорным пунктам, давая понять, что, в противном случае, регулярные удары по энергетике могут через некоторое время привести к коллапсу энергосистемы Украины, после чего условия на переговорах станут еще хуже.



Кроме того, сегодня сотрудники НАБУ и САП заявили о "разоблачении преступной группы депутатов", которая занималась коррупцией. По ряду данных, речь идет о близком к Зеленскому и его другу Шефиру депутате Киселе. Шефир после бегства Миндича является главным "держателем" прежних схем.

НАБУ, по данным СМИ, более двух лет вело прослушку Киселя, в том числе, задокументировав и Шефира, и факты выплаты зарплат в конвертах депутатам от "Слуги народа".



То есть, это может стать новым сильнейшим ударом по Зеленскому и по его окружению.



Естественно, многие обратили внимание на то, что он был нанесен накануне встречи Зеленского с Трампом.



Как мы уже писали, в ходу две версии о том, как связана активность НАБУ в отношении окружения Зеленского и переговорный процесс по завершению войны в Украине.



По одной из версий, НАБУ и САП действуют под кураторством людей Трампа и являются инструментом для принуждения Зеленского к уступкам. А потому и сегодня его задействовали в преддверие переговоров во Флориде, чтоб побудить украинские власти пойти на компромиссы по спорным вопросам.



По второй версии, НАБУ и САП по-прежнему контролируются теми силами, которые их в свое время и создавали – структурами, близкими к Демпартии США и к Евросоюзу. А так как демократам не выгодно, чтоб Трамп достиг успеха в переговорах по завершению войны в Украине, который он бы потом мог использовать в пользу своей партии на довыборах в Конгресс США, то, следовательно, по данной версии, сегодняшние действия НАБУ – намек Зеленскому, чтоб он ни на какие уступки не шел.

Впрочем, как мы также уже писали, есть мнение, что активность НАБУ и САП прямо с переговорами не связана и имеет свои, внутренние, причины.

Однако тайминг нынешних действий НАБУ (обыски у близких к Зеленскому депутатов буквально за день до его встречи с Трампом) вольно-невольно вызывает подозрение, что такие совпадения далеко не случайны.