Президент США Дональд Трамп дал понять, что озвученный Владимиром Зеленским план урегулирования в Украине из 20 пунктов, Вашингтон не одобрил.

"Зеленский ничего не имеет, пока я это не одобрю", - заявил Трамп в интервью Politico накануне встречи с Зеленским, которая пройдёт в США в ближайшие выходные.

Издание пишет, что президент США отнесся к предложенному Зеленским мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.

"У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", – настаивает Трамп.

Тем не менее он выразил уверенность, что встреча на этих выходных может быть продуктивной, отмечает издание.

"Думаю, с ним всё пройдёт хорошо", – сказал президент США.

Politico отмечает, что "план Зеленского, который украинские чиновники охарактеризовали как попытку продемонстрировать гибкость без территориальных уступок, практически не вызвал реакции общественности в Вашингтоне".

Трамп также заявил, что в ближайшее время поговорит с Путиным. Президент США сказал, что рассчитывает поговорить с российским лидером "вскоре, столько, сколько захочу".

"Думаю, всё пройдёт хорошо с Путиным", – добавил Трамп.

Ранее мы сообщали, что план Зеленского радикально отличается от соласованного, а также о том, что готовности базового блока документов по мирному плану США для Украины, который подготовил Зеленский.