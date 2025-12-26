Разрешение конфликта на территории Украине приблизилось, как никогда ранее.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", – сказал он.

Рябков считает, что Украина и ее партнеры в Европе не нацелены на соглашение, они "удвоили усилия для того, чтобы ее (договоренность) торпедировать".

При этом чиновник отметил, что переговоры по Украине должны идти в рамках, согласованных на саммите в Анкоридже президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность, просто никакой договоренности получиться не может", – сказал он.

Замминистра сказал, что Россия не забывает о пункте по гарантиям прав русскоязычных и статуса русского языка в рамках урегулирования.

На вопрос, понимают ли Москву в Вашингтоне, Рябков ответил: "Американцы согласились, что рамки, заданные в Анкоридже, - это то, где мы должны оставаться и что мы должны дополнять конкретикой. Соответственно, из этого прямой вывод, что они это приняли".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не знает реакции Кремля на мирный план из 20 пунктов, который был им озвучен.

Напомним, в Кремле уже проанализировали информацию, полученную от специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам его поездки в США, и провели переговоры с Вашингтоном.