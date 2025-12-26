Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не отступится от своего условия заключения соглашения мира в Украине, по которому ей передадут контроль над всем Донбассом.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, об этом он сказал вчера на встрече с представителями российского бизнеса.

По данным издания, Путин выразил готовность идти на уступки, на которые он согласился в Анкоридже. Видимо. имеется в виду отказ от требований вывести ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей.

"То есть речь идет о том, что "Донбасс наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности краматорско-константиновско-славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключён частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - написал журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Также Путин заявил, что "от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами". Президент РФ расценил это как слабость. От каких конкретно предложений отошли американцы, газета не уточнила.

Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон согласился на ввод европейских войск в Украину, хотя первоначальный мирный план США предусматривал запрет на размещение иностранных войск в Украине. Однако в Белом доме пока этой информации не подтверждали.

А газета The Washington Post, анализируя озвученный Владимиром Зеленским проект мирного соглашения, пришла к выводу, что Киев готов вывести войска с востока Украины.