В понедельник, 9 февраля, в Украине идет 1447-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 9 февраля

9.26 Армия РФ продвинулась в Покровске, на славянском направлении и около Волчанска, сообщает Deep State.

9.13 В Волынской области без света остались 80 тыс. потребителей в Нововолынской общине из-за удара по высоковольтной подстанции, сообщил мэр города Борис Карпус.

"Вода в городе подается от электросети, очистные работают на генераторах, как и некоторые котельные", - пишет он.

8.48 Ночная канонада и звуки прилётов беспилотников в Одессе.



8.17 Мальчик и его мама погибли в Богодухове Харьковской области. Их дом загорелся после атаки беспилотников, сообщает прокуратура.

7.47 В результате ночного обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка.

В Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадала 21 квартира. Два автомобиля сгорели.

Паблики пишут, что дрон ударил рядом с ЖК "Чудо-город".

4.12 На Оболони в Киеве ночью взорвалась и полностью сгорела трансформаторная подстанция.