В Вашингтоне ищут компромиссное решение по поводу вывода ВСУ из Донбасса, как это предусмотрено мирным планом.

Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы все знаем позицию России. Она хочет тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги, и США ищут компромисс", - сообщил президент Украины.

Он считает, что сейчас "нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения".

Ещё он рассказал о предложении американцев, чтобы Запорожская АЭС управлялась совместно тремя сторонами: США, РФ и Украиной. Сам он считает это несправедливым. В чём именно заключается несправедливость, он не уточнил, но озвучил несколько нерешенных в связи с АЭС вопросов: кто будет инвестировать в восстановление станции, где станут жить украинские специалисты, которые будут на ней работать.

Зеленский также сказал, что украинская делегация уже отправилась в США на очередные переговоры, в которых на этот раз могут участвовать и европейцы.

"Сейчас команды будут встречаться. Наша команда будет в Соединенных Штатах Америки. Она уже на пути в Соединенные Штаты. Там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы", - отметил он.

Ранее СМИ писали, что в конце текущей недели в Майами состоятся переговоры команды президента США Дональда Трампа с российской и украинской делегациями. Встречи состоятся по очереди, планов организации трёхсторонней встречи нет.

Также пресса сообщала, что США давят на Зеленского, чтобы тот согласился на вывод войск из Донбасса. При этом РФ должна будет отвести войска в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.