В конце текущей недели в Майами состоятся переговоры команды президента США Дональда Трампа с российской и украинской делегациями. Встречи состоятся по очереди, планов организации трёхсторонней встречи нет.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам представителя Белого дома и знакомого с ситуацией источника, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Майами в выходные для переговоров со специальным посланником Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план прекращения войны в Украине. Как полагает Axios, на встрече с Дмитриевым американская сторона попытается убедить Москву согласиться с обновленным после переговоров с Киевом мирным планом о прекращении войны.

Также американцы встретятся с секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Когда точно это произойдёт, издание не пишет.

Уже известно, что в новой редакции мирного плана сохранилось требование к Киеву вывести войска из Донецкой области, против чего выступает Владимир Зеленский.

Напомним, несколько СМИ сообщили, что в обновлённый мирный план американцы добавили гарантии безопасности, включающие размещение войск НАТО в Украине, против чего давно публично выступает Москва. Официально эту информацию не подтверждали. В отдельном материале мы разбирали, согласился ли Трамп на ввод войск НАТО в Украину.