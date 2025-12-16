Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с РФ о достигнутых с Украиной договоренностях
В ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с Украиной договоренностей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-общения с журналистами.
По его словам, после согласования мирного плана Киевом и Вашингтоном США планируют представить его Кремлю.
"Сегодня-завтра мы доработаем наши документы. Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с россиянами, а затем проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся", – сказал президент.
Он считает, что команда президента США Дональда Трампа и украинская делегация могут встретиться в США уже в ближайшее время, возможно, на выходных.
"Ну а дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.
Напомним, Трамп говорил, что встретится сразу и с Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным, когда соглашение будет достигнуто.
Между тем западные СМИ пишут, что США хотят заключить мирную сделку до католического Рождества.
