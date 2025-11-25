Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским лидером Владимиром Путиным только тогда, когда сделка по завершению войны будет окончательной или на заключительной стадии.

Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

Также Трамп сказал, что поручил своему спецпредставителю Стивену Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве. А министр армии США Дэниел Дрисколл вновь проведет переговоры с Киевом, чтобы окончательно доработать мирный план.

Также Трамп подтвердил, что первоначальный план был изменен и "осталось лишь несколько моментов разногласий".

"За последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в отношении прекращения войны между Россией и Украиной (война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!). В прошлом месяце погибли 25 000 солдат. Первоначальный мирный план из 28 пунктов, который был разработан Соединенными Штатами, был доработан с дополнительным вкладом с обеих сторон, и осталось лишь несколько моментов разногласий. В надежде завершить мирный процесс я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами. Я буду проинформирован обо всем достигнутом прогрессе вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, военным министром Питом Хегсетом и начальником штаба Белого дома Сьюзи Уайлс. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда сделка о прекращении этой войны будет окончательной или на заключительной стадии. Спасибо за внимание к этому очень важному вопросу, и будем надеяться, что мир может быть достигнут как можно скорее!" – написал президент США в своей соцсети.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов встретиться с Трампом в День благодарения для обсуждения мирного плана США. В Белом доме заявили, что встреча пока не запланирована.

Тем временем Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом, но только в присутствии европейцев.