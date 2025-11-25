Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в День благодарения (27 ноября), чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение с Россией.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью порталу Axios.

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" - возможно, во время Дня благодарения - чтобы завершить совместное американо-украинское соглашение об условиях прекращения войны", - заявил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что вопрос территорий Зеленский хочет обсудить непосредственно с Трампом.

Между тем в Белом доме заявили, что в настоящее время встреча Трампа и Зеленского не запланирована. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, пишет "Суспильне".

Напомним, сегодня в CBS News сообщили, что Украина согласилась принять мирный план США, но еще нужно согласовать некоторые детали условий окончания войны.

Ранее Трамп называл День благодарения как дату крайнего срока для ответа Киева на его план.

Подробнее о том, примет ли Украина мирный план, мы писали в отдельном материале.

