Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа.

"Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором - потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", - сказал Зеленский.

Он дал понять, что хочет внести правки в план, чтобы в нем были "честь и достоинство украинцев".

"От нас ждут ответа, но я его дал 20 мая 2019 года, когда сказал, что обязуюсь защищать суверенитет и независимость Украины. Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сообща, правительство воюющей страны должно работать эффективно. Я знаю, что со мной народ. Следующая неделя будет непростой и насыщенной событиями. В это время будет много давления. Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду убеждать, предлагать альтернативы, но мы точно не дадим врагу поводов сказать, что Украина не хочет мира", - заявил президент.

О чем обращение Зеленского

В своем заявлении по поводу мирного плана Трампа Зеленский подтвердил, что хочет внести изменения в этот план, но не ответил на два главных вопроса - что именно он хочет поменять и что он будет делать, если американцы эти правки вносить откажутся.

По первому вопросу ответ вроде как очевиден - украинские власти неоднократно говорили, что уступка России территории, которую РФ сейчас не контролирует, является "красной линией". А план Трампа требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Плюс Киев все время выступал против запрета на вступление в Альянс.

Однако ничего из этого президент конкретно не назвал. И "красные линии" четко не обозначил, ограничившись лишь словами про "честь и достоинство" и обещаниями "не предавать Украину".

Это указывает на то, что Зеленский не уверен до конца, добьется ли он желаемых изменений в плане, а потому он как бы оставляет себе пространство для маневра, чтобы любой вариант мирного соглашения представить как "победу чести и достоинства".

Также это указывает на то, что Зеленский ещё не определился, как реагировать, если США не станут вносить изменения в план. Отказаться в таком случае его принимать, рискуя полностью потерять поддержку Вашингтона (и о таком риске Зеленский прямо сказал), либо согласиться с предложениями, потому что "мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать".

Поэтому в обращении Зеленского столь много недосказанности по сути, несмотря на жесткость по форме.

При этом, очевидно, президент пытается использовать ситуацию, чтобы сбить накал коррупционного скандала с Миндичем. Отсюда - призывы к единству, к прекращению внутреннего раздрая и призывы "помнить, кто наш настоящий враг".

Впрочем, не факт, что это подействует в нынешней, уже сильно обострившейся внутриполитической ситуации, которая усугубляется крайней неопределенностью с дальнейшими перспективами по войне и миру.

Напомним, по данным СМИ, США дали Украине время на принятие плана до 27 ноября под угрозой прекращения поставок оружия и разведданных.

