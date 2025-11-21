Германия возглавляет усилия Европы по противодействию мирному плану президента США Дональда Трампа.

Ою этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца уже начали разрабатывать свой план завершения войны, поскольку американский "вызывает тревогу". Германия "намерена оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана для Европы".

Берлин считает, что Украина сейчас ослаблена и уязвима для давления.

Хотя источник издания говорит, что давление оказывается и на Россию посредством санкций против "Лукойла" и "Роснефти". Кроме того, с одобрения Трампа конгресс планирует утвердить новый пакет санкций. Однако европейцы обеспокоены, что Россия способна противостоять давлению США лучше, чем ослабленная Украина.

"Капитуляция Киева, которая фактически означала бы капитуляцию перед Россией, представляет серьёзную угрозу безопасности континента", - говорится в статье.

Напомним, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон готов ввести дополнительные санкции против России и продолжить поставки оружия Украине, если Кремль не согласится на мирный план Трампа.



Сегодня стало известно, что ЕС разрабатывает альтернативный мирный план.