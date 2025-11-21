США готовы ввести против России дополнительные санкции, если она не согласится на мирный план для Украины президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности ООН.

Политик отметил, что именно дипломатический путь является единственным способом достичь прочного и справедливого мира.

"Мы предложили России щедрые условия, включая отмену санкций. Мы попросили Россию прекратить свои атаки и встретиться непосредственно с Украиной для переговоров о мирном урегулировании. К сожалению, боевые действия продолжаются. Трагично, что это приводит к новым жертвам среди гражданского населения", - сказал Уолтц.

Он напомнил, что российские дроны нарушали воздушное пространство третьих стран, включая союзников по НАТО, что создаёт риск расширения конфликта. Постпред отметил, что удары Украины по энергетической и другой критической инфраструктуре РФ ослабили возможности Кремля финансировать войну. По его словам, Россия уже понесла огромные потери и испытывает давление жёстких санкций.

Он подчеркнул, что конфликт обошёлся всем сторонам чрезвычайно дорого и его необходимо завершать. По его словам, война не имеет военного решения, поэтому Москве и Киеву следует перейти к переговорам и согласиться на перемирие.

Также Уолтц напомнил, что в конце октября США ввели дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, и призвал международное сообщество, особенно европейские страны, отказаться от закупки российских энергоресурсов.

"Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны", – заявил посол.

Отдельно он уделил внимание теме похищенных и пропавших украинских детей, призвав ООН активизировать усилия для их возвращения из России.



"Мы просим все государства - члены ООН присоединиться к нам в поддержке этих усилий, призывая к прекращению огня и окончанию этой войны", – подытожил Уолтц.

Напомним, по данным западных СМИ, Трамп ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский согласует план до 27 ноября, после чего документ представят Москве.

Будет ли заключен мир в Украине по этому плану, мы анализировали в отдельном материале.