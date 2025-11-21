После представления Владимиру Зеленскому мирного плана президента США Дональда Трампа американские чиновники заявили, что теперь мяч на стороне Киева, то есть украинские власти должны дать свое согласие на его реализацию, причем в краткие сроки.

Аналогичную позицию занял Кремль. Его представитель Дмитрий Песков сообщил, что пока Москва не получила от американцев информации о согласии Киева вести переговоры об этом плане. Другими словами, США и Россия сейчас ждут, что скажет Зеленский.

Каким будет его ответ?

Вчера мы предполагали, что Зеленский не будет с порога отвергать план, а выразит готовность его обсуждать, но затем при поддержке европейцев и "ястребов"-республиканцев попытается добавить в документ условия, которые точно не примет Москва, после чего обвинит Кремль в нежелании договариваться и потребует от Трампа новых санкций. Эту тактику Банковая уже применяла неоднократно и, судя по вчерашним заявлениям Зеленского, хочет применить сейчас.

Президент Украины прямо не отверг план, но сказал, что над ним ещё нужно поработать. В том числе он намерен поговорить об этом с Трампом. А украинские чиновники на разных уровнях уже дали понять, что именно хочет поменять Киев в плане: убрать требование о выводе ВСУ из Донецкой области, не вводить ограничения численности армии, не возвращать права русскому языку, не запрещать Украине становиться членом НАТО.

Очевидно, если эти пункты будут исключены, Россия откажется принимать план. Это вчера продемонстрировал президент РФ Владимир Путин, проведя совещание с военными и приняв от них победные доклады о взятии украинских городов. Хотя Генштаб ВСУ эти заявления уже опроверг, показателен сам факт того, что они прозвучали: Москва таким образом дает понять, что владеет инициативой на фронте, и если Киев не примет план Трампа, получит всё требуемое, но военной силой; а может, и ещё больше.

Возможен ли вариант, при котором Зеленский примет план Трампа в его нынешнем виде или же с минимальными корректировками, против которых не будет возражать Москва? Возможен, но только в случае жесткого давления со стороны Трампа. И поэтому мяч сейчас на стороне не столько Киева, сколько Вашингтона.

Если Трамп объявит Зеленскому, что в случае отказа принимать план его ждут последствия в виде, например, блокирования поставок оружия и разведывательной информации, введения американских санкций и открытия уголовных дел против руководства Украины, то вполне вероятно, что Банковая согласится принять план. Если таких предупреждений сделано не будет, то с вероятностью, близкой к 100%, Киев план не примет. А точнее, постарается внести в него принципиальные изменения, которые отвергнет РФ.

При этом в плане помимо США, Украины и России присутствует ещё одна сторона: Европа. Она упоминается в нескольких пунктах. В частности, европейские страны как члены НАТО должны проголосовать за решение Альянса не принимать Украину. Также их обязывают внести свою долю в 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины и передать в этот же фонд часть замороженных российских активов. Кроме того, они должны будут снять санкции с РФ.

Европа уже жестко раскритикрвала план Трампа. Однако, если на него согласится Киев, европейцы так или иначе будут вынуждены с этим планом согласиться.

Наконец, Россия пока никак официально не комментировала содержание плана и не подтверждала своего согласия либо несогласия с ним. Западные СМИ писали, что Москва участвовала в разработке плана и поддерживает его в нынешнем виде. Но если это и так, то до конца непонятно, действительно РФ готова следовать плану либо дала свое предварительное согласие на него лишь из расчета, что Зеленский его точно отвергнет, а если вдруг с ним и согласится, то Москва может переиграть ситуацию.

Впрочем, много признаков указывает на то, что Кремль готов поддержать план Трампа в его нынешнем виде. Тем более что он действительно выполняет почти все требования Москвы в их последней, аляскинской, редакции.

В плане зафиксированы лишь три серьёзные уступки РФ: передача 100 млрд долларов из замороженных активов на восстановление Украины, вывод войск из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также гарантии безопасности для Украины на основе статьи 5 устава НАТО. Впрочем, последние выписаны общими словами и не гарантируют прямую военную поддержку Альянса Украине в случае нового вторжения РФ. Кроме того, план содержит условия, при которых эти гарантии отзываются, например, если США сочтут, что возобновление военных действий произошло по вине Киева.

Что касается Украины, то план действительно предусматривает много уступок с ее стороны, хотя и не все эти уступки выглядят критично. Например, ограничение численности армии до 600 тысяч человек - это очень большой размер войска, которое в мирное время страна вряд ли потянет. Возвращение прав русскому языку - фактически констатация реальной ситуации в стране, где миллионы людей говорят по-русски. Членство в НАТО и так для Киева практически нереально. Вывод войск из Донецкой области - болезненная уступка. Но с учетом тяжелой ситуации на фронте и неопределенности с европейской помощью кто может гарантировать, что положение не ухудшится дальше, а значит, и уступки потребуются значительно большие, чем предложенные сейчас?

Кроме того, по плану взамен на уступки Украина получает много бонусов, включая гарантии выделения средств на восстановление страны и подтверждение пути в Евросоюз с открытием европейского рынка для украинских товаров ещё до вступления в ЕС.

В целом план Трампа, если он будет реализован, дает шанс Украине и России зарыть топор войны, забыть все произошедшее как страшный сон и быстро вернуться к нормальной жизни, двигаясь к процветанию. Ну а дальше уже всё будет зависеть от двух стран: хватит у них ума воспользоваться шансом и восстановить отношения на принципах мирного сосуществования либо они воспримут это лишь как передышку перед новой войной.

Впрочем, пока это теоретические рассуждения. План Трампа ещё не одобрен. И многие стороны предпринимают огромные усилия, чтобы сорвать его утверждение и реализацию.

И сейчас ключевой вопрос, какие конкретные меры готов предпринять Трамп, чтобы продавить свой план.