Опубликованы новые фото по делу Эпштейна. Источник – Минюст США
Обнародована новая партия материалов по делу американского сек-преступника Джеффери Эпштейна.

Кадры с острова финансиста, где над несовершеннолетними совершались противоправные действия, опубликовало Министерство юстиций США.

На фотоснимках часто фигурирует бывший президент Америки Билл Клинтон с разными звёздами. В частности, остров Эпштейна посещал культовый поп-исполнитель Майкл Джексон и вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

Среди снимков присутствует картина, на которой Клинтон изображён в женском платье.

Фото Билла Клинтона в бассейне на острове Эпштейна. Истчоник - justice.gov

Фото Майкла Джексона и Билла Клинтона на острове Эпштейна. Истчоник - justice.gov

Фото Мика Джаггера и Билла Клинтона с девушкой на острове Эпштейна. Истчоник - justice.gov

Фото Джеффери Эпштейна и Билла Клинтона на острове. Истчоник - justice.gov

Фото (2) Джеффери Эпштейна и Билла Клинтона на острове. Истчоник - justice.gov

Фото картины с Билло м Клинтоном в образе женщины на острове. Истчоник - justice.gov

Ранее были опубликованы 68 фото с известными людьми по делу Эпштейна.

На кадрах присутствуют советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, а также философ Ноам Хомский.

Напомним, среди снимков из поместья финансиста-педофила были фото презервативов с изображением Трампа.

На каждую упаковку с контрацептивом стоимостью четыре с половиной доллара, были нанесены характерные черты лица лидера республиканцев и надпись: "Я огрооомный!" 

В этой же публикации в окружении Эпштейна был снят член королевской семьи Британии – принц Эндрю.

