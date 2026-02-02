Находившиеся на борту задержанного США танкера теневого флота Marinera 16 украинских моряков уже освобождены, это произошло ещё 26 января. Однако они не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследований и обвинений в государственной измене.

Об этом сообщает "Суспильне" после общения с членами экипажа судна.

Из 17 украинцев, входивших в экипаж танкера, под арестом остается только старший помощник капитана. Вероятно, в США его ожидает суд.

После задержания Marinera СМИ писали, что его экипаж составляли в основном крымчане, однако журналисты "Суспильного" выяснили, что на борту были лишь одесситы, херсонцы и один киевлянин. При найме их заверяли, что судно не связано с Россией и не находится под санкциями, владеющая им компания зарегистрирована на Сейшелах, а курс на Венесуэлу изначально не закладывался - он шел из Шри-Ланки в Оман.

После смены флага на Российский и задержания американцами пятеро украинцев дали показания ФБР, остальным купили билеты, куда они попросили, и отпустили.

Как мы писали, танкер Marinera был задержан в начале января недалеко от Исландии. Кроме него в тот же день в Карибском море американцы захватили танкер Sophia.

На следующий день российские СМИ сообщили, что большинство моряков, захваченных американскими военными на борту нефтяного танкера Marinera, - это украинцы.