Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян - членов экипажа танкера Marinera, задержанного американскими военными в Северной Атлантике билз берегов Исландии.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что с просьбой об освобождении моряков к Трампу обратилась Москва.

"В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera, ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике", - говорится в её сообщении.

Ранее российские СМИ писали, что экипаж захваченного судна состоит из 28 человек: 20 граждан Украины, шести граждан Грузии, включая капитана, и двух граждан России.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены судить экипаж задержанного танкера.

Что означает захват танкеров американцами и как это повлияет на войну в Украине, мы разбирали в отдельном материале.