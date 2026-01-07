Вашингтонская администрация может доставить экипаж задержанного танкера Marinera в США для проведения судебного разбирательства по поводу нарушений федерального законодательства страны.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в США для такого судебного преследования", - сказала она.

По ее словам, задержанное судно входит в теневой флот Венесуэлы и перевозило нефть в нарушение санкций. При этом Marinera не принадлежит никакой стране и шла под ложным флагом.

"Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть. Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию", - повторила пресс-секретарь.

Ливитт также рассказала, что операция захвата проводилась совместными усилиями Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и военного ведомства США.

Ливитт добавила, что США сохраняют за собой право при необходимости задействовать военную силу в Венесуэле.

Как мы писали, танкер был задержан недалеко от Исландии. Кроме него в Карибском море сегодня американцы захватили и танкер Sophia.

Лондон признался, что британские военные участвовали в захвате судна.

О значении этого события для мира и войны в Украине мы писали в отдельном материале.