Недалеко от Исландии береговая охрана США захватила российский танкер теневого флота "Белла 1", переименованный в Marinera, за которым более двух недель гнались через Атлантику.

Об этом сообщает Reuters.

На судно с вертолета высадился десант.

Европейское командование ВС США официально подтвердило задержание танкера.

По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсон, американские военные поднялись на борт Marinera.

"По словам официальных лиц, американские военные поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка. Танкер ранее назывался Bella 1, но был перерегистрирован и стал российским судном", - написал Томлинсон.

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что США задержали российский танкер, потому что тот связан с Венесуэлой. Он заверил, что блокада венесуэльской нефти продолжится "в любой точке мира".

По данным СМИ, российские военные корабли находились в непосредственной близости от места операции, включая российскую подводную лодку. Неясно, насколько близко корабли находились к месту операции, которая проходила недалеко от Исландии.

Вскоре после сообщений о ситуации с Marinera Южное командование американской армии USSOUTHCOM заявило о захвате российского танкера Sophia в водах Карибского моря.

"В ходе операции, проведенной сегодня утром на рассвете, Министерство обороны в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало танкер теневого флота, находившийся под санкциями и не имевший гражданства. Задержанное судно, танкер Sophia, действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает танкер Sophia в США для окончательного решения вопроса. В рамках операции "Южное копье" Министерство обороны неуклонно следует своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы будем защищать нашу родину и восстанавливать безопасность и силу на всей территории Америки", - сказано в публикации командования в Х.

А секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем дала понять, что США продолжат захватывать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой.

"Преступники всего мира, будьте начеку. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии по защите американского народа и пресечению финансирования наркотерроризма, где бы мы его ни обнаружили, и точка", - написала она в Х.

На инциденты отреагировала Россия, назвав захват танкера под её флагом в международных водах нарушением Конвенции ООН о морском праве 1982 года.

Минтранс РФ подтвердил, что военно-морские силы США высадились на судно Marinera в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств. После этого связь с судном была утеряна.

Москва заявляет, что судно получило временное разрешение на плавание под флагом РФ, "выданное на основании российского законодательства и норм международного права".

"Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - отметили в Минтрансе.

Напомним, недавно сенатор Линдси Грэм призвал Трампа захватывать суда, перевозящие российскую нефть.