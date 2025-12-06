В Чёрном море у побережья Болгарии сел на мель и терпит бедствие танкер Kairos, ранее повреждённый в результате атаки морских дронов у берегов Турции.

Об этом сообщают местные СМИ.

Танкер, ходящий под флагом Гамбии, является частью теневого флота РФ, перевозящего российскую нефть в обход санкций.

Kairos был атакован морским дроном 28 ноября в 28 морских милях от побережья Турции и получил значительные повреждения.

По данным Bloomberg на 5 декабря, танкер был примерно в миле от побережья Болгарии и сел на мель. На борту судна находился экипаж из 10 человек, которых эвакуировали сотрудники болгарского Агентства морской администрации при поддержке военных.

В районе бедствия в Чёрном море бушует сильный шторм, что осложняет проведение спасательной операции. Представители морской администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем.



По данным российских СМИ, в судне нет нефти.

Напомним, 28 ноября танкер VIRAT из теневого флота РФ также сообщил о том, что подвергся удару, а на этой неделе атаке подвергся российский танкер Midvolga 2.

Подробнее о последствиях атак на танкеры мы писали в отдельном материале.