Турция и Казахстан осудили удары Украины по теневому флоту РФ и причалу в Новороссийске
Турция и Казахстан раскритиковали удары Киева по судам теневого флота РФ и причалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийски.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что подобные атаки создают существенные риски.
"Эти инциденты, которые произошли в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды", - заявил Кечели относительно атаки на танкеры.
По словам представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, Астана рассматривает произошедшее как действие, наносящее ущерб отношениям страны и Украины.
Он отметил, что такая атака вызывает обеспокоенность и противоречит духу двустороннего сотрудничества.
"Мы оцениваем этот инцидент как акт, наносящий вред двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - написано в заявлении Смадиярова по поводу атаки на причал Каспийского трубопроводного консорциума.
Напомним, в КТК заявили, что утечки нефти удалось избежать, но эксплуатация причала теперь невозможна. На КТК приходится около 80% экспорта сырья из Казахстана.
Ранее мы сообщали, что в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер, державший курс на Новороссийск.
Возможные последствия ударов по танкерам в Черном море мы рассматривали в отдельном материале.