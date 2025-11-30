Турция и Казахстан раскритиковали удары Киева по судам теневого флота РФ и причалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийски.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что подобные атаки создают существенные риски.

"Эти инциденты, которые произошли в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды", - заявил Кечели относительно атаки на танкеры.

По словам представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, Астана рассматривает произошедшее как действие, наносящее ущерб отношениям страны и Украины.

Он отметил, что такая атака вызывает обеспокоенность и противоречит духу двустороннего сотрудничества.

"Мы оцениваем этот инцидент как акт, наносящий вред двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - написано в заявлении Смадиярова по поводу атаки на причал Каспийского трубопроводного консорциума.

Напомним, в КТК заявили, что утечки нефти удалось избежать, но эксплуатация причала теперь невозможна. На КТК приходится около 80% экспорта сырья из Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер, державший курс на Новороссийск.

Возможные последствия ударов по танкерам в Черном море мы рассматривали в отдельном материале.