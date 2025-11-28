Танкер VIRAT из теневого флота РФ сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море. На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации, все 20 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Однако ситуация находится под контролем.

Ранее также сообщалось о пожаре на ещё одном танкере из теневого флота Kairos у берегов Турции.

Российские Z-паблики пишут, что танкеры были атакованы морскими дронами. Ряд СМИ пишут, что они могли подорваться на минах.

Хотя одновременный подрыв сразу двух танкеров из "теневого флота" маловероятен.

Ранее мы писали о том, что в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер, державший курс на Новороссийск.

Напомним, в мае у берегов Индии затонуло судно с опасным грузом. В экипаже были украинцы.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.