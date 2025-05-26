У побережья Индии 25 мая из-за наводнения затонул контейнеровоз под флагом Либерии.

Об этом пишет новостной портал India Shipping News.

Всех членов экипажа удалось спасти, среди них есть и граждане Украины. Сообщается, что судно перевозило 640 контейнеров, среди которых 13 с опасным веществом и 12 с карбидом кальция.

Учитывая, что груз пошёл ко дну, береговая охрана страны объявила полную готовность к реагированию на загрязнение.

Контейнеровоз начал тонуть вечером 24 мая. Тогда береговая охрана Индии сообщала, что активно координирует спасательные операции, в том числе для оказания помощи привлекли самолёты.

Судно полностью ушло под воду 25 мая. 21 члена экипажа, среди которых были граждане России (включая капитана корабля), Украины, Грузии и Филиппин, спасли сразу, ещё троих – после того, как сухогруз уже затонул.

Напомним, появлялась информация, что в начале года во время экскурсии в Египте затонул батискаф с россиянами.

Прогулочный батискаф потерпел катастрофу в километре от берега, когда вёз 45 граждан РФ на осмотр кораллового рифа. Предварительно, он врезался в твёрдое дно.

Также стало известно как Китай победил Францию в войне между Индией и Пакистаном.