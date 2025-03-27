В Красном море возле египетского курортного города Хургада затонул туристический прогулочный батискаф "Синдбад". Об этом сообщают российские паблики.

СМИ пишут, что в результате инцидента погибли 6 человек.

Прогулочный батискаф потерпел катастрофу в километре от берега, когда вёз 45 граждан РФ на осмотр кораллового рифа. Предварительно, он врезался в риф.

Большинство пассажиров удалось спасти, однако 6 человек погибли, а несколько пропали без вести. Еще четверо в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Напомним, в 2023 году в египетской Хургаде на глазах у пляжа акула съела купающегося россиянина. Нападение произошло в водах у известного пляжа Дрим Бич. Местные жители пытались спасти жертву рыбы, но не успели. Причем в море в это время было много других отдыхающих.

Ранее мы писали, что в прошлом году на востоке Демократической Республики Конго опрокинулось судно с людьми. По последним данным, в результате страшной трагедии погибли 126 человек.