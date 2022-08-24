У берегов Италии затонула яхта "Май Сага" за 50 млн долларов. По данным СМИ, она принадлежит российскому олигарху, совладельцу "Кузбассразрезугля" Геннадию Айвазяну.

Судно ушло под воду в заливе Сквилачче. Его пытались отбуксировать в порт, но погода не позволила. Экипаж успел эвакуироваться.

Опубликованное видео, судя по всему, было снято как раз со спасательной шлюпки.

Напомним, что недавно у берегов Португалии стая косаток дважды за день атаковала яхты. Одна утонула, вторая потеряла управление.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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