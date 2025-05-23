В Британии, где проживают около 200 тысяч наших беженцев, собираются ужесточить иммиграционные правила, что может повлиять и на украинцев.

Британское правительство на фоне роста ультраправых и антимиграционных настроений хочет сократить наплыв мигрантов, сделав получение визы и вида на жительства намного сложнее. Премьер Стармер на прошлой неделе обнародовал проект новых правил, которые еще дорабатываются, и они уже вызвали широкую дискуссию среди мигрантов.

Разбирались, что изменится и как это отразится на украинцах.

ПМЖ ждать десять лет вместо пяти

В частности, вместо пяти лет ПМЖ надо будет ждать десять лет, а рабочие визы (на которые надеются перейти украинские беженцы с временных виз после окончания их срока, чтобы остаться) будут выдавать только узкому кругу специалистов с высшим образованием вроде высокопрофессиональных врачей, учителей, экспертов по искусственному интеллекту - в тех отраслях, где не хватает работников.

Сейчас, например, чтобы приезжему устроиться медсестрой (они в стране в дефиците), достаточно и колледжа, нужно лишь подтвердить, что уровень квалификации эквивалентен британскому уровню. Сами британцы для такой работы должны получить высшее образование. После изменений «вышку» будут требовать и от мигрантов.

Кроме того, нужно будет сдать экзамен по английскому на уровне B2 (это средний уровень). Наконец, для того чтобы получить вид на жительство, нужно будет прожить (и проработать) по британской рабочей визе не 5 лет, как сейчас, а 10.

Пока что эти радикальные реформы - лишь предложения, но есть большой шанс, что их, возможно, и частично, но воплотят в жизнь.

Украинским беженцам изначально выдали трехлетние временные визы, которые продлили еще на полтора года. Правительство четко заявляет: украинские схемы не ведут к получению бессрочного вида на жительство (так называемый ILR - indefinite leave to remain), проведенные в стране годы не засчитываются в сроку для получения постоянного статуса.

То есть после окончания войны украинцам надо будет или покинуть страну, или перейти на другой тип визы. Чаще всего - на рабочую (намного менее популярные варианты - супружеская или виза талантов, которую выдают людям, которые достигли высокого признания в сфере бизнеса, искусства, образования, спорта, телевидения и кино).

Лондон объясняет это тем, что Киев просит вернуть своих граждан назад отстраивать Украину.

«Это отражает четкие пожелания украинского правительства, отмечавшего, что им нужен возврат граждан в Украину для помощи в восстановлении страны, когда это станет безопасным», - неизменно отвечают в британском правительстве в ответ на многочисленные петиции, которые отправляют украинцы с просьбой пересмотреть украинцам схемы и дать возможность остаться в стране после окончания срока их виз.

Перейти на рабочую визу (skilled worker visa) и до внесения предложений по ужесточению правил было непростой задачей. Для этого нужно найти работодателя, который способен нанять иностранца (для этого нужна специальная лицензия) и доказать, что местный житель эту работу не сделает.

Есть определенный список дефицитных профессий, по которым можно получить рабочую визу (сейчас это не только врачи и ученые, но и строители, плиточники, плотники, столяры, сиделки). При этом годовая зарплата должна быть не менее 38 тысяч 700 фунтов в год до вычета налогов (около 2 миллионов гривен), в то время как сами британцы в среднем получают 30-36 тысяч). Еще в прошлом году достаточно было зарплаты 26 тысяч в год для получения рабочей визы. Теперь, как ожидается, этот порог еще поднимут, хотя конкретной информации пока нет.

С такой визой человек привязан к конкретному работодателю, а поменять работу довольно сложно, ведь новая фирма должна быть готова потратить деньги и силы на оформление новой визы. То есть статус мигранта полностью зависит от шефа. И если такого сотрудника уволят, то он теряет и ВНЖ. А подаваться на постоянное место жительства человек сможет только после пяти лет на рабочей визе (после введения новых правил - через 10 лет, и неясно пока, коснется это тех, кто уже живет в Британии на рабочей визе, или лишь тех, кто приедет после). Поэтому некоторые попадают практически в «рабство».

Теперь же список подходящих под рабочую визу профессий значительно сократился до самых квалифицированых сотрудников. Но, если, допустим, украинский врач захочет остаться в Британии по специальности, на это уйдут годы, чтобы подтвердить квалификацию (многие наши доктора работают тут не по специальности - в лабораториях, например).

В то же время у мигрантов, которые уже находятся в стране, в том числе у украинцев, будет возможность перейти на визу сиделок (care worker). Специального образования для этого не требуется, но работа эта тяжёлая, и местные на нее идут очень неохотно (приходится ухаживать за пожилыми и больными людьми). Сиделки получают в среднем 25-30 тысяч фунтов в год до налогов. Но если в Италию, например, заробитчанки в свое время массово ехали сиделками добровольно, то украинские беженцы в Британии зачастую в Украине работали на хороших должностях, имели достойный уровень жизни и не думали о таком виде заробитчанства, как уход за стариками.

"Останутся немногие"

А пока некоторые украинцы, судя по чатам в соцсетях, уже потратили тысячи фунтов на консультантов, обещающих помочь с переходом на рабочую визу, и нередко это оказываются мошенники.

«Действительно, даже при нынешних правилах перейти на рабочую визу - это еще тот квест, и среднестатистической маме с детьми, которая подрабатывает на уборке или в сфере обслуживания (или тем более сидит на бенефитах) сделать это ну просто на грани фантастики. Разве что выйти замуж за британца, что сделает небольшой процент. В случае если иммиграционная реформа будет принята, из 200 тысяч украинцев остаться смогут максимум несколько тысяч, если не сотен. Виза сиделок для многих не вариант, это очень тяжелая физически и психологически работа. Разве что для украинцев в будущем примут отдельные правила, но, учитывая подмены правых сил, которые выступают за сокращении миграции, шанс на это невелик», - говорит «Стране» иммиграционный адвокат, давно живущая в Британии уроженка Литвы Эвелина Пакалкайте.

По последним данным Национальной статистической службы Британии, около 70% украинцев после завершения войны хотят остаться и не планируют возвращаться в Украину. Мотив - в Британии зарплаты намного выше, есть бенефиты для неработающих, детские выплаты для всех, а дети получают престижное во всем мире британское образование.

Среди части украинцев после выхода революционных иммиграционных предложений началась паника, некоторые уже готовятся паковать чемоданы после окончания срока нынешнего статуса. Другие все еще не теряют оптимизма.

«Думаю, что-то придумают для украинцев, которые не сидят на бенефитах, а работают, платят налоги и интегрировались в общество, дети которых тут ходят в школу. Может, Британия посмотрит, будут ли оставлять украинцев страны ЕС и поступит примерно так же или немного жестче», - размышляет живущая Британии украинка Ирина Кононенко.

«Не стоит обольщаться, что для украинцев сделают особую схему для получения постоянного статуса, правила одни для всех. Иначе остальные мигранты тоже потребуют для себя особого отношения», - возражает Марина Ярема.

В то же время в британском парламенте зарегистрировали обращение депутатов к правительству с требованием создать четкий путь к постоянному статусу для украинцев, нашедших временное убежище в Великобритании из-за войны. Под этим обращением уже подписались около ста депутатов. Оно не обязывает правительство к действиям, но в то же время может вызвать дебаты в парламенте, стать толчком к изменению политики и повлиять на правительственные решения.

«Тысячи украинцев сталкиваются с неопределенностью продолжения виз, из-за чего теряют жилье, работу, возможность планировать будущее. Молодежь не знает, сможет ли завершить обучение в британских школах и университетах. Постоянный статус – это стабильность для украинских семей и возможность полноценно интегрироваться и приобщиться к экономике страны», - говорится в обращении.

Многие украинцы обращаются к депутатам, чтобы те поднимали вопрос о статусе для украинцев перед британским правительством.

«Мы встречались с нашим местным депутатом британского парламента Мартином МакКласки. Он очень поддерживает украинцев, и вся Шотландия сейчас работает над тем, чтобы помочь нам и что-то решить с нашими визами. Он меня заверил, что работа сейчас проводится. Говорит: не хочу заранее внушать напрасные надежды, но мы работаем, чтобы вам дали визы на 4-5 лет. Также сказал, что они видят, что происходит в Украине, война продолжается, есть угроза для Европы, и им тоже нужно повышать обороноспособность.

Он мне сказал, что чем больше мы будем обращаться, тем больше будет движения», - поделилась живущая в Шотландии украинка Ольга в одном из телеграм-чатов.