В Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер. Готовится эвакуация экипажа.

Об этом сообщает турецкое управление мореходства.

"Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме", - сообщило управление в пресс-релизе.

Танкер под флагом Гамбии находится сейчас в Черном море. К судну направлены спасатели для эвакуации экипажа, отметили в ведомстве.

Власти провинции Коджаэли в пресс-релизе также подтвердили факт пожара на судне. К месту происшествия направлены береговая охрана, медики и другие службы, отметили власти.

Напомним, в порту города Черноморск Одесской области произошёл масштабный пожар. Столб чёрного дыма, наблюдаемый из разных районов города, поднимался над промзоной одного из портовых предприятий.

Ранее мы писали, что йеменские хуситы потопили греческий сухогруз Magic Seas в акватории Красного моря.

