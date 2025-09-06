В городе Черноморск Одесской области произошёл масштабный пожар.

Кадры, снятые очевидцами, публикуют местные телеграм-каналы.

Столб чёрного дыма, наблюдаемый из разных районов города, поднимался над промзоной одного из портовых предприятий.

Пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила местной газете "Думская", что на предприятии произошло возгорание транспортировочной ленты. Пожарные расчёты выехали на ликвидацию пожара.

Заявлений о воздушной атаке на порт не было.

Ранее армия РФ нанесла удары по Одесской и Днепропетровской областям. Понесла ущерб портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Война в Украине продолжается 1291-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 6 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ значительно продвинулась у посёлка Январского (Сичневое) в Днепропетровской области. Ночью противник нанёс массированный удар дронами по Днепру, горело предприятие, было объявлено предупреждение о возможном химическом загрязнении. Западные СМИ пишут, что Украина и Россия массово вербуют подростков для совершения диверсий.

