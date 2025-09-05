Анализируем итоги 1290-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ значительно продвинулась у Январского (Сичневое) в Днепропетровской области, сообщает Deep State. Судя по карте, большая часть села под российским контролем - Россия, впрочем, заявляла о захвате Январского еще пару недель назад.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщает, что в Днепропетровской области ситуация обострилась в районе следующей за Январским Новосёловки, село сейчас фактически находится в "серой зоне", россияне ведут там зачистки (российские паблики заявляют, что Новоселовка захвачена).

Целью РФ здесь боец видит закрепление в лесном массиве, после чего падение села Великомихайловка станет "вопросом времени".

Южнее россияне штурмуют днепропетровские села Вороное и Хорошее, куда, судя по карте Deep State, также подошла "серая зона". "Это свидетельствует о расширении "серяка" и просачивании небольших групп противника в глубину нашей обороны", - считает "Мучной".

То есть в целом за последнюю неделю войска РФ даже по украинским данным уже достаточно глубоко зашли в Днепропетровской области.

Также россияне снова продвинулись под Ореховом Запорожской области - опять в направлении Малой Токмачки, где у них уже было продвижение вчера.

Российское минобороны утверждает, что захватило Марково к северу от Часова Яра - село на трассе в Краматорск. Украина этого не подтверждала.

К обстрелам. Ночью был массированный удар дронов по Днепру, горело предприятие, а по городу ездили машины с громкоговорителями, предупреждая о возможно химическом загрязнении. Позже власти заявили, что загрязнения нет, а машины были мерой предосторожности.

Прилет был по объекту энергетики в Черниговской области. после чего ряд районов остался без света.

В России был атакован Рязанский НПЗ, где возник пожар.

Что стало понятно после встречи в Париже?

Вчера, как сообщалось, прошла встреча "коалиции желающих" с участием Зеленского.

После этого прошел групповой созвон с Трампом. Судя по комментариям Макрона, американский президент не дал согласия ни на новые санкции США против России, ни на участие в гарантиях безопасности Украине (без чего они действовать не будут). Макрон сказал, что вопрос будет решаться в ближайшие несколько недель.

СМИ, тем временем, продолжают писать о неких планах послевоенных гарантий, которые обсуждаются на Западе.

По данным WSJ, разрабатывается план развертывания более 10 000 военнослужащих двумя группами: одна для обучения и оказания помощи ВСУ, а вторая для предотвращения нового вторжения. Воздушное патрулирование неба будет осуществляться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны. В разработке этих планов участвовали американские генералы.

NBC News со ссылкой на источники пишет, что США и Европа обсуждают отправку в Украину войск из стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш - поскольку Россия выступает против размещения западных военных. Войска ненатовских государств могут охранять демилитаризованную зону, мониторить которую могут США и другие страны с помощью беспилотников и спутников. Границы этой зоны пока не определены.

Также Украина может подписать ряд двусторонних соглашений с союзниками, а Турция будет обеспечивать свободу судоходства в Черном море.

Среди сложностей, связанных с планированием, — принятие решений о том, какой ответ вызовет новое российское вторжение со стороны Украины или наблюдательных сил, и какой ответ был бы допустимым. Трамп пока не одобрил, но и не исключил какой-либо из вариантов, добавляет NBC.

Однако пока все эти проекты не факт что вообще осуществимы. Путин сегодня дал вполне однозначный комментарий на этот счет.

"Если там будут появляться какие-то войска – особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий – исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и всё. Потому что если эти договорённости будут достигнуты, то никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объёме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин.

Песков отдельно уточнил, что РФ рассматривает как базовый проект гарантий, изложенный в так и не подписанных Стамбульских соглашениях. Он не предусматривает ввода войск и включает в число гарантов страны-члены Совбеза ООН (куда входят в том числе Россия и Китай).

При этом Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз - что вчера Зеленский назвал одной из гарантий безопасности. И снова высказался против приема Украины в НАТО.

Мы вчера уже писали, что условия гарантий, которые выдвигает "коалиция желающих", были заведомо неприемлемы для РФ, о чем в Европе, конечно, знали. И предлагают европейцы Трампу этот проект в надежде, что тот его примет, а Россия нет. После чего Европа обвинит Путина в отказе от мирного урегулирования и попытается вновь склонить США к введению новых санкций против РФ или к расширению поставок оружия Украине.

Но, судя по реакции Трампа, он в эту схему встраиваться пока не хочет. Вчера издания Bild и Axios написали, что вчерашний разговор с "коалицией" и Зеленским был "сложным". CNN по этому поводу сделал вывод, что "Трамп и Путин согласны: вина лежит на Европе".

Телеканал считает, что президенты США и РФ "теперь делают особый акцент на Европе, поскольку спустя три недели после их саммита на Аляске усилия по прекращению войны в Украине оказались в состоянии застоя".

Что касается санкций против РФ, то тут западные СМИ также полны скепсиса.

При этом, однако, уже несколько недель из Вашингтона в адрес Европы периодически звучат требования ввести против покупателей российской нефти те же пошлины, которые ЕС призывает ввести американцев. Также США требуют у ЕС отказаться от закупок индийских энергоносителей, которые производятся из российской нефти.

А вчера Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с "коалицией желающих" потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти. Позже французский президент Эмманюэль Макрон уточнил, что речь шла о Словакии и Венгрии, которые продолжают закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба".

Однако западные СМИ сообщили, что вопрос стоял намного шире и беседа была для европейцев не из приятных.

Как написал таблоид Bild, разговор вышел напряженным. Трамп высказал европейцам претензию в том, что они покупают российскую нефть. Европейцы, правда, попытались оправдаться тем, что закупки осуществляют только две страны - Венгрия и Словакия. Но спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, по данным Bild, обвинил Европу в закупках российской нефти через Индию.

По итогу разговора, как написало издание, у европейцев сложилось впечатление, что Трамп не намерен вводить санкции против РФ.

На первый взгляд, такой вывод выглядит парадоксальным с учетом требований Трампа к Европе отказаться от закупок российских энергоносителей. Но своя логика в этом есть. Ее ранее излагал портал Axios. Со ссылкой на источники в Белом доме издание отмечало, что Трамп недоволен Европой за слишком несговорчивую позицию по территориальным уступкам Киева и за требования к США обложить Россию вторичными санкциями. Также в статье говорилось, что Штаты предложили Европе для начала самим ввести санкции либо пошлины против Индии и Китая, закупающих российские энергоносители.

Теперь Трамп уже лично повторил призыв касательно нефти. А Уиткофф - касательно отказа от закупки индийских нефтепродуктов, производимых из российской нефти.

Не исключено, что американцы призывают к этому европейцев, будучи уверенными в том, что ЕС откажется и никаких пошлин против Индии и Китая вводить не будет, так как это может нанести сильнейший удар по европейской экономике - так же как выстрелом себе в ногу будет отказ ЕС от закупок дешевых индийских нефтепродуктов.

Отказ Европы прекращать закупки российских эненгоносителей станет поводом для США и самим не вводить вторичные санкции против российской нефти, которые могут привести к торговой войне Америки с крупнейшими странами глобального Юга.

Вероятно, в рамках именно такой логики европейцы после вчерашнего разговора с Трампом и сделали вывод о его нежелании вводить жесткие вторичные санкции против РФ.

Кроме того, как пишет CNN, Трамп вообще "полон решимости" не портить отношения с Россией и не терять статус посредника в переговорах.

Правда, при этом Трамп опубликовал сообщение в своей соцсети, в котором как бы раскритиковал Путина за сближением с Китаем.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу самого тёмного и бездонного Китая. Пусть их ждёт долгое и процветающее будущее вместе!" - написал президент США, прикрепив к посту совместную фотографию президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в Китае.

Это можно прочитать как разочарование Трампа в Путине за сближение с Китаем, за которым, как ожидают в Киеве и в Европе, последует ужесточение позиции Вашингтона к Москве.

В то же время, значение этого сообщения может быть и не столь линейным.

По распространенной в СМИ версии, на Аляске Трамп и Путин согласовали план завершения войны, который включает в себя вывод украинских войск из Донецкой области, некие гарантии безопасности для Украины и, возможно, какие-то другие нормы (например - отмена санкций). И если это действительно так, то теперь, по логике, Путин ждет, когда Трамп со своей стороны надавит на украинские власти и европейцев, чтоб побудить их этот план принять. Либо, если это не получится, ждет, что Трамп просто "умоет руки", прекратив заниматься Украиной, а также отвяжет вопросы российско-американских отношений от темы мирного урегулирования.

Со своей стороны Путин поездкой в Китай и присутствием на параде показывает, что если Трамп ни того, ни другого не сделает (и, тем более, если он начнет ужесточать санкции), сближение Москвы и Пекина может еще более ускориться.

Поэтому пост Трампа можно трактовать не только как диагноз "мы Россию потеряли, а потому переговоры с ней бессмысленны". Но и как подготовка к неким действиям по Украине под лозунгом "нужно не допустить сближения Китая и РФ".

Дети-диверсанты

Украина и Россия массово используют подростков для совершения диверсий, пишет The New York Times.

Для спецслужб обеих стран дети стали "оружием", "дешёвым и доступным ресурсом" для совершения операций на вражеской территории. Завербованные дети часто даже не понимают, на кого работают, говорится в статье.

"Мы заставляем детей делать то, на что сами бы не решились", - анонимно заявил бывший украинский рекрутер, который передавал российских школьников своим кураторам, а позже испытывал угрызения совести за их судьбу.

Российские дети поджигали вертолет, полицейские машины, здания ветеранского штаба, железную дорогу, пытались поджечь бомбардировщик.

Так, 17-летний Павел Соловьёв с двумя друзьями проник на территорию авиазавода в Новосибирске и должен был за миллион рублей поджечь Су-24. Однако подростки испугались масштабов задания, ограничились поджогом травы возле самолёта и сняли это на видео для отчёта. Все трое были задержаны через неделю и осуждены за диверсию.

Газета пишет, что листовки с личными QR-кодами украинских вербовщиков можно найти в туалетах школ в маленьких российских городках.

Украинские подростки также подвергаются вербовке. Они совершали поджоги магазинов IKEA в Литве, расклеивали антисемитские лозунги по всей Украине, взрывали бомбы возле отделения полиции и пикапы, поджигали критически важную инфраструктуру — все это, по данным NYT, происходило под руководством российских агентов, обучавших их пользоваться шифрованной связью, взрывчаткой и таймерами.

"Вот как это работает. Сначала анонимный пользователь связывается с детьми через Telegram, WhatsApp или чат в видеоигре и предлагает им быстрый заработок. После установления контакта кураторы дают инструкции. Иногда эти указания замаскированы под „игру с геолокацией“. „Да, мы здесь платим за фотографии!“ — говорится в одном из онлайн-объявлений, опубликованных рекрутерами, где им предлагают фотографии полицейских машин и карет скорой помощи с указанием их местонахождения. „Это как Pokemon Go, только за деньги“, - пишет NYT, описывая общие для обеиз стран схемы вербовки.

Иногда аккаунты детей взламывают и шантажируют публикацией интимных фото, добавляет издание.

В Украине за последние полтора года были арестованы около 175 несовершеннолетних, завербованных РФ с целью совершения подрывов, поджогов и шпионажа. Самому младшему из них 12 лет. РФ свои данные не публикует, но правозащитники говорят, что существует не менее 100 подобных случаев.

Что говорят во Львове о подозреваемом в убийстве Парубия

Выясняются подробности о подозреваемом в убийстве Парубия - Михаиле Сцельникове.

Как рассказали нам его соседи, он занимался бизнесом, часто задерживался на работе и приезжал домой только ночевать.

"Мы были в шоке, когда узнали об убийстве. Михаил - всегда такой вежливый, здоровался. Был сдержанный, интеллигентный. Тяжело поверить, что она такое мог совершить", - рассказал "Стране" один из его соседей.

По официальным данным, он действительно долгие годы был зарегистрирован как предприниматель, занимался торговлей и ремонтами бытовой техники. Также, по данным реестров, у него были налоговый долг в 9,5 млн гривен.

Напомним, как утверждает подозреваемый в убийстве Парубия, он застрелил экс-спикера из желания "отомстить украинской власти" за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.

Как рассказали нам знакомые его первой жены, писательницы Елены Чернинькой, сына назвали Михаилом-Виктором в честь отца и дедушки по папиной линии.

Чернинькая любила повторять, что он похож на другого дедушку - ее отца Николая - художника и дизайнера интерьеров (кстати, он родом из российского Белгорода, а мать писательницы - из Тернополя, мать самого подозреваемого - из Молдовы).

Но вскоре они расстались и общались редко.

Правда, с сыном Сцельников поддерживал постоянно связь, присутствовал на важных событиях в его жизни - на 1 сентября, школьном выпускном, на свадьбе в 2021 года (на фото) за четыре месяца до начала войны.

У Сцельникова была вторая семья, в которой также родился ребенок. Со второй женой он уже развелся.

"Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник Пушкин. Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать", - рассказывает нам знакомый Сцельникова.

О том, что отношения между Михаилом Сцельниковым и его сыном прервались после того как тот пошел в армию, написала и Елена Чернинькая. Она также заявила, что ее бывший муж, в отличие от сына, "не патриот". После того как сын пропал без вести она написали книгу о нем "Лемберг" (это был его позывной).

На странице в Facebook у Михаила-Виктора Сцельникова среди любимых книг указаны "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Война и мир" Толстого и "Доктор Живаго" Пастернака.

Елена Чернинькая в давних интервью среди любимых писателей называла Пушкина, Булгакова, Ильфа и Петрова и итальянца Альберто Моравио. Сама она, помимо произведений на украинском, в 2013 году в соавторстве с сестрой Юлией написала роман на русском "In Moscow" - в свое время она жила в Москве и признавалась в интервью, что ей там "жилось замечательно, люди везде одинаковые".

Представители украинских силовых структур, а также соратники Парубия, продвигает версию, что Сцельников обманывает в своих мотивах и на самом деле убил Парубия по заказу российских спецслужб. Однако пока доказательств этому пока не представлено.

Нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий заявил, что сын киллера пошел служить в тоже подразделение, где в начале войны служил и Парубий и который был создан при поддержке "Евросолидарности" (в этом же подразделении служили и другие представители данной политсилы). После этого возникла версия, что Сцельников решил мстить за гибель сына конкретно партии ЕС.

В то же время, служивший в одном подразделении с сыном киллера журналист Владимир Бойко опровергает, что Парубий воевал в составе данного батальона. Он утверждает, что политики от Евросолидарности числились там, преимущественно, фиктивно. А Парубий не был даже туда официально зачислен.