В Киеве на железнодорожной станции "Выдубичи" погиб подросток, который вылез на крышу электрички.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в своем телеграм-канале.

По данным правоохранителей, парень получил смертельное поражение электрическим током.

"По предварительной информации, 16-летний парень вылез на вагон городской электрички и его поразило электрическим током. От полученных травм несовершеннолетний погиб", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ждали снятия напряжения с контактной сети, после чего изъяли тело. На время работ движение поездов на участке было временно приостановлено.

Вероятно, подросток был "зацепером". По открытым данным, зацеперы - это молодые люди, которые цепляются за внешнюю часть движущегося поезда или другого транспорта ради острых ощущений или экономии денег. Зацеперы ездят на крышах вагонов, между вагонами, на подножках, поручнях или других внешних элементах транспорта.

Местные СМИ публикуют видео трагедии. На кадрах видно, что между двумя вагонами горит тело человека.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 12-летний зацепер погиб от удара электротоком на вагоне товарного поезда.

Также инцидент с гибелью зацепера был зафиксирован в киевском метро.