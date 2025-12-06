Сегодня в США должна состояться уже третья за последние три дня встреча украинской делегации в составе секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова с главными американскими переговорщиками - спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Судя по частоте этих встреч, на них ведутся некие весьма предметные обсуждения, о содержании которых, в отличие от предыдущих переговоров, почти никаких утечек в прессу нет.

Напомним, 28 пунктов президента США Дональда Трампа были слиты в СМИ практически мгновенно после того как с ними ознакомились на Банковой. И, по данным западных журналистов, американцы на переговорах в Женеве обвиняли в сливе украинскую сторону - из-за чего обстановка на этой встрече была, как писали, крайне напряженной.

Причина недовольства Вашингтона понятна: обычно, после таких утечек, в западных медиа начинается массированная кампания против инициатив Трампа с обвинениями в его адрес в "подыгрывании Путину", что во многом связывает руки Белому дому.

Но сейчас никаких подробностей того, о чем идут переговоры, не публикуется. То есть, похоже, "внушение" об этом со стороны США в адрес украинских властей было весьма жестким.

Впрочем, и без утечек понятно, что ключевые вопросы переговоров - вывод ВСУ из Донбасса, чего требует Россия, отказ Украине во вступлении в НАТО, гарантии безопасности Киеву и политическое будущее Зеленского и страны в целом (будут ли выборы, когда именно и пойдет ли на них действующий президент). Но детали всех этих обсуждений пока скрыты.

Также почти ничего неизвестно и об итогах встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве. Сразу после ее завершения помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что стороны договорились не выносить содержание переговоров на публику до выработки финальных договоренностей. И, как ни удивительно, это условие до сих пор соблюдается.

Что, повторимся, очень сильно отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих попыток переговоров по мирному урегулированию в Украине.

