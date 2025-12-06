Государственный департамент США после переговоров делегаций США и Украины заявил, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России проявить серьёзную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств", - говорится в сообщении.

Аналогичное заявление опубликовал и глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам пятничной встречи со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Сами Уиткофф и Кушнер подобных заявлений не делали. Госсекретарь Рубио на встрече, насколько известно, не присутствовал.

Означает ли заявление Госдепа о том, что теперь дальнейший прогресс в переговорах зависит от России, то, что с Украиной уже согласованы все спорные моменты по мирному плану президента США Дональда Трампа, включая вывод ВСУ из Донецкой области, в официальных сообщениях ни американской, ни украинской стороны не уточняется.

Тем временем западные СМИ пишут, что Рубио пытается отстраниться от темы Украины и сосредоточиться на вопросе Венесуэлы. При этом он фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

