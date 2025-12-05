Россия ждет от США информации о результатах переговоров с делегацией Украины, которые сейчас проводятся в Майями.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, когда в Кремле ожидают обратной связи от Белого дома.

"Не знаю. Мы ждём анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше посмотрим", — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что Москва и Вашингтон продвигаются вперед в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, писать формулировки возможного плана урегулирования по Украине будет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров и украинский военачальни Андрей Гнатов второй день подряд будут вести переговоры со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Кушнером в США.

При этом европейские лидеры заявили украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Киев не должен заключать никаких мирных договоров с Москвой без четких гарантий безопасности со стороны США. От Вашингтона следует добиться разъяснений насчет гарантий безопасности, прежде чем соглашать на требования России.

