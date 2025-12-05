Во время телефонного разговора в понедельник, 1 декабря, европейские лидеры заявили украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Киев не должен заключать никаких мирных договоров с Москвой без четких гарантий безопасности со стороны США. От Вашингтона следует добиться разъяснений насчет гарантий безопасности, прежде чем соглашать на требования России.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В упомянутом разговоре кроме Зеленского принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейцы настаивали на том, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в вопросе гарантий для Украины.

Издание пишет, что такая позиция отражает растущую обеспокоенность Европы по поводу спешки США с достижением мирного соглашения, из-за чего европейские столицы оказываются в стороне.

Напомним, вчера материал о разговоре выпустил немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, Макрон и Мерц предупредили Зеленского о риске предательства со стороны США в украинском вопросе.

Уже после этого разговора, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин с американской делегацией во главе со Стивеном Уиткоффом обсудили в Кремле план США для Украины.