Новая атака западных изданий на Владимира Зеленского. Со ссылкой на документы и около 20 источников американская газета The New York Times описывает, как Банковая за последние годы усиливала свой контроль над госсектором через манипуляции с наблюдательными советами.

Издание пишет о конкретных решениях, которые позволяли направлять сотни миллионов долларов без полноценного надзора.

По данным NYT, власть затягивала создание наблюдательных советов, оставляла вакантные места, продвигала нужных кандидатов и меняла уставы компаний так, чтобы ключевые решения принимались в подконтрольных Офису президента министерствах. Это касалось "Укрэнерго", "Энергоатома" и Агентства оборонных закупок.

В "Укрэнерго" давление началось еще в 2021 году, когда министр энергетики Герман Галущенко требовал назначать людей без профильного опыта. Тогда наблюдательный совет этому сопротивлялся. Но после ротации в совет, по данным NYT, Минэнерго настояло на назначении польского специалиста Романа Пенковского, который не проходил по рейтингу западных партнеров. После начала войны один из иностранцев ушел, вакансию не закрыли, и баланс изменился. Пенковский поддержал решение об увольнении главы компании Кудрицкого, после чего остальные иностранные члены покинули совет, назвав решение политическим.

В "Энергоатоме", как пишет NYT, украинские власти почти на год затянули запуск наблюдательного совета, ссылаясь на зарплаты и страховки. В это время министерство продвигало покупку в Болгарии двух старых российских реакторов на сумму около 600 млн долларов. Западные партнеры считали проект рискованным. Британский эксперт Тим Стоун, которого готовили в наблюдательный совет и который собирался инициировать аудит сделки, отказался участвовать, назвав ситуацию "крысиной норой". Его место в совете оставили пустым, и наблюдательный совет оказался фактически неспособным менять руководство и блокировать спорные решения.

NYT напоминает, что расследование НАБУ по коррупции в "Энергоатоме", где работала схема откатов до 15% от контрактов, и связывает ее работу с заблокированным набсоветом. Агентство оборонных закупок почти год работало без полноценного наблюдательного совета. Его бывшая глава Марина Безрукова утверждает, что Минобороны давило на нее, добиваясь утверждения сомнительных контрактов, включая сделку с заводом, выпускавшим некачественные мины.

Когда совет наконец заработал, Минобороны переписало устав, вернув себе право увольнять руководителя. После того как один из иностранных членов ушел и совет потерял кворум, администрация Зеленского уволила государственных представителей в на совете, а полномочия перешли министерству. Безрукову вскоре сняли. NYT пишет, что по мере снижения прямой военной поддержки со стороны США, украинские власти стали еще активнее менять уставы госкомпаний, расширяя полномочия правительства.

Европейские структуры, по данным издания, подготовили закрытый отчет, в котором "подрыв независимости" наблюдательных советов назван "ключевым риском".