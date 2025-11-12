Издание "Радио Свобода" публикует имена и фото всех подозреваемых по делу хищений в "Энергоатоме".

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, это близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич (на записях НАБУ под кодовым именем Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор) и ещё четверо "сотрудников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств": среди них Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Рёшик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

В НАБУ Рёшика называют бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что носить коробку с деньгами - "такое себе удовольствие".

Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности "консультирование по вопросам информатизации". Его номер в телефонах других абонентов записан как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана". Депутат Ярослав Железняк писал, что братья Цукерманы "вели финансовую часть у Тимура Миндича".

Леся Устименко указана в контактах как "Леся Киев, финансист Братьев". Она - частный предприниматель с основным видом деятельности "исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения".

В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, где, по данным "Схем", находится тот самый "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ.

Людмила Зорина также имеет статус ФОП, вид деятельности - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Напомним, пятеро из списка подозреваемых задержаны. Двое - Тимур Миндич и Александр Цукерман - как уже сообщалось, выехали из Украины.

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.