В субботу, 27 декабря, в Украине идёт 1403-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 27 декабря

10:44 Карта ударов по Украине этой ночью.

Основная цель атаки - столица.

10:41 Момент прилёта по ЖК "Славутич" в Киеве.

10:14 Ещё видео горящего автосалона Renault в Белой Церкви.

10:05 Обстановка у одной из многоэтажек в столице, куда попал "Шахед".

10:01 В Киеве частично обесточено метро. На фото станция Ипподром.

9:59 В столице уже 19 пострадавших после комбинированного удара.

9:58 Кадры поврежденного утренней атакой ЖК "Славутич" в Киеве.

9:55 В Киеве без отопления после ночной атаки остались более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы, сообщил Кличко.

9:53 Минэнерго сообщает, что с ночи продолжается массированный удар по энергосистеме Украины.

В результате обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

9:50 В домах у киевлян упало напряжение после ночной атаки.

9:40 В Белой Церкви после удара дронов загорелся автосалон Renault.

9:25 Прилёт по ЖК в Днепровском районе Киева.

9:20 Момент прилёта по общежитию в Киеве.

В столице уже 11 пострадавших, заявил Кличко.

9:16 Треть Киева после прилётов осталась без тепла, пишут городские паблики.

Также сообщают, что левый берег остался без света.

9:14 Ещё одна многоэтажка попала под удар в Киеве.

9:10 В Киеве сильный смог, мэрия советует жителям города не открывать окна.

8:57 В Днепровском районе Киева был прилёт по депо, сообщил Кличко.

8:55 В Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют, сообщили в ДТЭК.

8:54 "Шахед" упал в озеро на Березняках в Киеве.

8:42 В киевской многоэтажке, куда попал "Шахед", частично разрушены 24-й и технический этажи, сообщил Кличко.

По его словам, пострадавших на данный момент нет.

8:32 Пожар в районе ЖК "Ривьера" на Дарнице в Киеве. Горят несколько частных домов, пишут паблики.

8:30 В большей части Броваров под Киевом нет света, сообщил мэр Игорь Сапожко.

8:25 Дом на улице Хоткевича в Киеве после удара "Шахеда".

8:17 Прилет "Шахеда" по многоэтажке в Киеве сегодня утром.

8:10 Сильные взрывы в Киеве продолжаются.

8:05 В Киеве чёрный дым после прилёта.

Местные жители пишут о прилёте по ТЭЦ-5.

7:48 Сообщают о взрывах в Киеве. Мониторинговые паблики пишут об атаке на столичные ТЭЦ.

7:45 В Черном море были пуски российских ракет по надводным целям, сообщают мониторинговые паблики.

7:42 Пожар после прилёта "Шахеда" в частном секторе на киевской Оболони.

7:22 Ночью несколько ракет атаковали Трипольскую ТЭС под Киевом, пишут местные паблики.

Также были прилеты по объектам инфраструктуры в Киеве и пригороде.

7:12 В воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты. Сейчас они пролетают над Сумской областью, сообщают мониторинговые паблики.

7:11 Ещё кадры прилётов по Киеву и области. В том числе сообщают о прилетах в Вышгороде и Борисполе.

7:03 Киев с ночи под массированной атакой беспилотников. Как пишут местные паблики, удары идут по энергетике. В ряде районов пропал свет.

Атака продолжается. По данным мониторинговых пабликов на столицу летит более 70 "шахедов".