Решение Генерального штаба ВСУ распустить "Интернациональный легион" вызвало непонимание у воюющих с Силами обороны иностранных бойцов, многие решили уехать из Украины.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Иностранцам предлагают переводиться в обычные штурмовые подразделения.

"Это был шок. Нам сказали (1 ноября): "Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день". С тех пор мы томимся здесь, в тесноте казармы, где уже неделю нет воды и интернета. Нет тренировок, нет учений. Все деморализованы, многие товарищи ушли. Все боятся оказаться в подразделении, где командир не говорит по-английски. "Интернациональный легион" предоставлял безопасную среду для иностранных добровольцев", - сказал изданию гражданин Фарерских островов Викинг, который приехал воевать в Украину в 2023 году.

"Расформирование "Интернационального легиона" - это невероятная трата ресурсов. Мы единственное подразделение в армии, где все офицеры двуязычны. Вербовочный центр и обучение проводятся двуязычными командами. Мы обучали наших легионеров инновационной тактике обороны, сочетающей две трети операторов беспилотников и одну треть пехотинцев. А теперь все это сводится на нет, чтобы отправить их в штурмовое подразделение, что является совершенно другой задачей. Все эти навыки рискуют быть утрачены", - рассказал начальник штаба 2-го батальона "Интернационального легиона" Андрей Спивак.

По данным Le Monde, к 2025 году ряды двух из четырех интернациональных батальонов (не считая отдельное подразделение ГУР, которое не было расформировано) значительно сократились из-за тяжелых боевых потерь и прежде всего дезертирства. Начиная с ноября 2025 года примерно сто легионеров, оставшихся в этих двух батальонах, присоединились к 475-му штурмовому полку 92-й бригады или другим частям.

Еще один батальон сумел сохранить 70% своего личного состава, поэтому не хотел переводиться в другую часть.

53-летний американский военный медик Карл подумывает о том, чтобы поступить так же, как многие его товарищи, если 2-й батальон будет расформирован: "Я расторгну свой контракт! Я испытываю горечь по отношению к начальству. Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо. У меня оставался год до получения украинского гражданства (в конце трехлетнего контракта - Ред.), но отсчет времени обнулен из-за перевода. Это посылает ужасный сигнал всем нам; это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности "Интернационального легиона".

Напомним, ранее западные СМИ писали, что все интернациональные легионы будут расформированы до конца 2025 года, а иностранные добровольцы продолжат службу в составе штурмовых войск.

А украинские военные телеграм-каналы сообщали, что в связи с расформированием иностранных подразделений граждане других стран начали массово разрывать контракты с ВСУ.