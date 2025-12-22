Двое американских легионеров погибли на войне в Украине. Их звали Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл.

Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, Джонс и Закерл служили в Иностранном легионе, подчиняющемся Главному управлению разведки Украины.

Они погибли в начале декабря.

При этом отмечается, что жена и дети Закерла в настоящее время находятся в Киеве – они ждут, когда тело погибшего смогут доставить с поля боя.

Как пишет издание, с начала войны в Украине погибли по меньшей мере 92 гражданина США.

Летом мы писали, что под Покровском погиб 23-летний доброволец из Соединенных Штатов Роберт Питранджело. Питранджело погиб в бою под Покровском 2 января 2025 года – тогда из его подразделения выжили только двое бойцов.

Недавно мы также писали, что британское министерство обороны назвало имя своего солдата, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Украине. Им оказался 28-летний Джордж Хули.

