Британское министерство обороны назвало имя своего солдата, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Украине. Им оказался 28-летний Джордж Хули.

Сообщение появилось в пресс-службе ведомства.

По информации, младший капрал Хули из парашютного полка погиб в результате "трагического несчастного случая" во время наблюдения за испытаниями новых средств обороны.

В то же время издание Daily Mail отмечает, что парашютный полк является воздушно-десантным пехотным полком британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере. При этом что именно делал Хули в Украине, не сообщается.

Ранее мы писали, что Британия официально сообщила о гибели своего военного. В Минобороны отметили, что семья погибшего была проинформирована о трагедии, добавив: "Наши мысли с ними в это печальное и трудное время".

Летом же появились новые подробности гибели в Украине британского добровольца Джордана Чедвика. Его труп в 2023 году нашли со связанными руками на подконтрольной ВСУ территории.

Несколько месяцев назад американский доброволец рассказал о гибели иностранцев в результате удара по лагерю ВСУ под Кропивницким.