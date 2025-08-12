Американский доброволец рассказал о гибели иностранцев в результате удара по лагерю ВСУ под Кропивницким
По меньшей мере 12 иностранных добровольцев ВСУ погибли в результате ракетного удара по тренировочному лагерю у Кропивницкого 21 июля.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на военных.
Американский доброволец из Флориды рассказал изданию, что видел по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых солдат.
Взрыв тогда подтверждала ОВА, но никакой официальной информации о последствиях удара не было. Сейчас же стало известно, что российская ракета попала в столовую учебного лагеря во время обеда, где находились новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. В результате удара также загорелся склад боеприпасов, что вызвало новые взрывы и разбросало по воздуху обломки и осколки, в то время как выжившие пытались оказать помощь раненым.
Притом воздушная тревога накануне удара не звучала, а в столовой не оказалось аптечек первой помощи.
Представитель Международного легиона военной разведки Украины сообщил, что ведётся расследование инцидента, и пока число погибших не может быть разглашено официально.
Это не первый подобный случай.
В мае сообщалось об ударе по лагерю подготовки украинских военных в Сумской области. В России тогда заявили, что в результате попадания погибли до 70 бойцов ВСУ.
А в марте ВСУ подтвердили гибель военных после ракетного удара по днепропетровскому полигону. Украинские СМИ писали о гибели 50 военных на построении.