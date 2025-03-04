На полигоне в Новомосковске Днепропетровской области, где от удара ракеты погибли много украинских военных, продолжали строевую подготовку во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил военный с позывным Гуцул, выживший после удара, в комментарии "Суспильного".

По его словам, в момент, когда дали команду на построение, он увидел в небе российский дрон.

На полигоне располагался 168-й резервный батальон ВСУ, в котором находились преимущественно бойцы, вернувшиеся после самовольного оставления части, и офицеры.

При этом на полигоне не было укрытия.

Прогремело четыре взрыва, после одного из них военного отбросило взрывной волной. Когда военный пришел в себя, начал оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Также продолжение подготовки во время тревоги подтвердила мать одного из выживших военных.

"Я спросила сына: Когда воздушная тревога, вам приказывают прятаться? А он говорит: "Нам негде прятаться. У нас нет укрытия". Не было ничего. Только окоп", - рассказала женщина.

Об отсутствии укрытий заявил и военнослужащий, находившийся на полигоне в день удара.

"Нас во время тревоги никуда не выгоняли, просто останавливали стрельбу, и все", - сказал военный.

Напомним, несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в Днепропетровской области из-за удара российской ракеты "Искандер".

Затем депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила ракетный удар РФ по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области и гибель служащих ВСУ на построении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый прокомментировал последствия ракетного удара по полигону в Новомосковске и гибели украинских военных. Он заявил, что "будет требовать строжайшего наказания" для виновных.