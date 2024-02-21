ВСУ вчера ударили по построению российских военных под Волновахой, погибли десятки человек.

Об этом сообщает Би-би-си.

Были опубликованы фото последствий прилета, на котором множество тел российских солдат лежат на земле.

Сообщается, что удар был нанесен 20 февраля по построению мотострелков из Забайкалья на полигоне возле села Трудовское, пока они ждали командующего Олега Моисеева. Предположительно, удар был двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

Би-би-си насчитало на фото не менее 60 погибших

Официально Украина и Россия этого не комментировали.

Напомним, что в ноябре РФ ударила по построению ВСУ под Запорожьем. Тогда погибли 19 бойцов.

Мы писали о том, что в Ужгороде почтили память погибших на построении под Запорожьем бойцов 128-й бригады ВСУ.

А также, что в ГБР назвали возможную цель российского удара по 128-й бригаде под Запорожьем.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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