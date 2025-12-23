Вооруженные силы Украины отступили из Северска Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Захватчики смогли продвинуться благодаря значительному численному преимуществу и постоянному давлению небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о захвате Северска заявили в Кремле.

На карте военного паблика Deep State город был указан полностью под контролем РФ или в серой зоне еще с 13 декабря.

Перед этим военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил о полной потере Украиной Северска. При этом он акцентировал внимание на высокой скорости его захвата.

Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

