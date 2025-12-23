Генштаб сообщил об отступлении ВСУ из Северска
Вооруженные силы Украины отступили из Северска Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Захватчики смогли продвинуться благодаря значительному численному преимуществу и постоянному давлению небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее о захвате Северска заявили в Кремле.
На карте военного паблика Deep State город был указан полностью под контролем РФ или в серой зоне еще с 13 декабря.
Перед этим военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил о полной потере Украиной Северска. При этом он акцентировал внимание на высокой скорости его захвата.
Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.